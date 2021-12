Milano, focolai in due studentati universitari: 43 positivi confermati. Ma in una solo residenza sarebbero “almeno una sessantina” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Un focolaio in una residenza universitaria alla periferia Sud di Milano è “altamente sospettato d’essere stato innescato da Omicron“. È quanto riferisce Il Giorno, spiegando poi che ci sarebbero almeno sei positivi al coronavirus tra gli ospiti dello studentato che fa capo a un ateneo milanese, oltre a un paio di studenti esterni che avrebbero partecipato con loro a una festa, in attesa di conferma della variante. Non sarebbe originato dalla variante Omicron, invece, il focolaio nella struttura universitaria della Statale “Campus Martinitt“, in via Riccardo Pitteri. Attualmente, su 183 ospiti presenti, sono 35 gli studenti positivi confermati dall’ateneo milanese. La Statale precisa che “sono tutti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Uno in unaa alla periferia Sud diè “altamente sospettato d’essere stato innescato da Omicron“. È quanto riferisce Il Giorno, spiegando poi che ciseial coronavirus tra gli ospiti dello studentato che fa capo a un ateneo milanese, oltre a un paio di studenti esterni che avrebbero partecipato con loro a una festa, in attesa di conferma della variante. Non sarebbe originato dalla variante Omicron, invece, ilo nella strutturaa della Statale “Campus Martinitt“, in via Riccardo Pitteri. Attualmente, su 183 ospiti presenti, sono 35 gli studentidall’ateneo milanese. La Statale precisa che “sono tutti ...

Advertising

eflatmajor73 : RT @fattoquotidiano: Milano, focolai in due studentati universitari: 43 positivi confermati. Ma in una solo residenza sarebbero “almeno una… - carlopao86 : RT @fattoquotidiano: Milano, focolai in due studentati universitari: 43 positivi confermati. Ma in una solo residenza sarebbero “almeno una… - Stefaniaugo77 : RT @fattoquotidiano: Milano, focolai in due studentati universitari: 43 positivi confermati. Ma in una solo residenza sarebbero “almeno una… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Milano, focolai in due studentati universitari: 43 positivi confermati. Ma in una solo residenza sarebbero “almeno una… - fattoquotidiano : Milano, focolai in due studentati universitari: 43 positivi confermati. Ma in una solo residenza sarebbero “almeno… -