Mattarella | Dato troppo risalto mediatico ai no vax

"La prima difesa dal virus e' stata la fiducia della stragrande maggioranza degli italiani nella scienza, nella medicina. Vi si e' affiancata quella nelle istituzioni, con la sostanziale, ordinata ...

elio_vito : Renzi non riconosce i suoi errori e le sue sconfitte e cerca di prendersi meriti che non ha. L’incarico a Draghi di… - fanpage : “La prima difesa del virus è stata la fiducia della maggioranza degli italiani nella scienza. Le poche eccezioni, a… - SimoneAlliva : #Mattarella: 'La prima difesa dal virus è stata la fiducia della stragrande maggioranza degli italiani nella scienz… - Salvato62627471 : @Roby86341796 No il troppo spazio se dato proprio a te Mattarella,ringrazia il popolo pecorone perché se no ti aves… - Non_sono_cavia : RT @wushurabbit: Mattarella ha detto che i media hanno dato troppo spazio ai novax... Un'altra di quelle perle che rimarrà negli annali de… -