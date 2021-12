Macron non andrà in Mali. Il Covid copre l’imbarazzo del golpe (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il presidente francese, Emmanuel Macron, non andrà in Mali nei prossimi giorni: decisione dell’ultimo minuto legata formalmente all’aumento dei casi Covid legato alla variante Omicron. Ma dietro alla scelta di Monsieur le president di far saltare l’annuale visita di Natale al contingente militare schierato dalla Republique nel Sahel ci sono altri fattori – forse più problematici. Innanzitutto un nome, Assimi Goita, colonnello bis-golpista che guida la giunta militare Maliana. Incontrarlo era inevitabile, ma per Macron un faccia a faccia con colui che ha preso il controllo del Paese con la forza non sarebbe stato troppo lusinghiero. Un contingente militare francese è presente in Mali dall’inizio del 2013, quando aiutò Bamako a non finire in mano a gruppi separatisti e ... Leggi su formiche (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il presidente francese, Emmanuel, noninnei prossimi giorni: decisione dell’ultimo minuto legata formalmente all’aumento dei casilegato alla variante Omicron. Ma dietro alla scelta di Monsieur le president di far saltare l’annuale visita di Natale al contingente militare schierato dalla Republique nel Sahel ci sono altri fattori – forse più problematici. Innanzitutto un nome, Assimi Goita, colonnello bis-golpista che guida la giunta militareana. Incontrarlo era inevitabile, ma perun faccia a faccia con colui che ha preso il controllo del Paese con la forza non sarebbe stato troppo lusinghiero. Un contingente militare francese è presente indall’inizio del 2013, quando aiutò Bamako a non finire in mano a gruppi separatisti e ...

