L’Ema approva il vaccino Novavax Ma è davvero efficace?

Roma, 20 dic – L'Ema ha approvato Nuvaxovid, vaccino anti Covid prodotto da Novavax, società farmaceutica statunitense. Con il parere favorevole del Comitato tecnico per i medicinali a uso umano, l'Agenzia europea del farmaco ne dà così il via libera all'immissione in commercio. Si tratta del quinto vaccino contro il Covid autorizzato nei Paesi membri dell'Unione europea. L'Ema sottolinea che il prodotto di Novavax è a base di proteine e i dati esaminati sono conformi ai criteri Ue in termini di sicurezza, efficacia e qualità. Sono due i principali studi su questo vaccino, sui quali si è basata l'analisi di Ema. Il primo è stato condotto negli Stati Uniti e in Messico che attesterebbe la riduzione del 90,4% del numero di casi sintomatici dopo 7 giorni ...

