In 40 fanno festa in un vivaio | il party interrotto dalla polizia Folla in centro | multe per le mascherine

(Di lunedì 20 dicembre 2021) ANCONA - Mentre i contagi salgono e l'intera regione entra in zona gialla qualcuno non sembra ancora aver capito l'antifona. Addirittura c'è chi avrebbe improvvisato una sorta di sala ristorante ...

Advertising

BragliaA : RT @borghi_claudio: @GiuseppeMonzu Uscite dall'aula??? Così quelli dentro fanno festa - borghi_claudio : @GiuseppeMonzu Uscite dall'aula??? Così quelli dentro fanno festa - ma_io_boh_ : @HaugeFan È tosta sorvolare su tutte le prese per il culo da parte di chiunque, soprattutto pagine/persone 'importa… - startwoooork : RT @vogliadiniente: vabbè visto che qui si fanno feste ad minchiam istituisco una festa il 31 dicemb il maratea day dove si spammano i vide… - vogliadiniente : vabbè visto che qui si fanno feste ad minchiam istituisco una festa il 31 dicemb il maratea day dove si spammano i… -

Ultime Notizie dalla rete : fanno festa

La Nazione

...con una porta finestra che dando sul campo sportivo di viale Olimpia ispira energia e l'altra che dà sul campanile romanico a ricordare il passato " è stracolmo di fiori che rallegrano e. ...Quaranta i partecipanti alla. Oltre a questo i poliziotti hanno scoperto alcune bombole del gas e un bombolone interrato, entrambi irregolari. Ulteriori controlli sulla regolarità edilizia del ...amici miei. 2. real cerretese. 1. AMICI MIEI: Bacci, Bartolozzi, Bellini, Acoraro, Campionini, Agnorelli, Carlesi, Moncini, Forcieri (64’ Sapio) Massaro, Zizzari. A disp.:Baldi, ...Impennata di richieste in vista di pranzi e cene in famiglia. Petracci: "In tanti ci hanno telefonato per fare il test il giorno della vigilia" ...