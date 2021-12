Gigi D' Alessio | il figlio Claudio condannato a 3 mesi e 15 giorni di reclusione per le lesioni all' ex colf

Advertising

Corriere : Aggredì e cacciò di casa la colf: condannato a 9 mesi Claudio D’Alessio, figlio del cantante Gigi - Marilenapas : RT @fanpage: Claudio D'Alessio, il figlio di Gigi, è stato condannato a nove mesi di reclusione per lesioni e violenza privata. I fatti con… - AValvecchia : RT @Corriere: Aggredì e cacciò di casa la colf: condannato a 9 mesi Claudio D’Alessio, figlio del cantante Gigi - ninoBertolino : RT @Corriere: Aggredì e cacciò di casa la colf: condannato a 9 mesi Claudio D’Alessio, figlio del cantante Gigi - Piergiulio58 : Il figlio del cantante Gigi D’Alessio aggredì e cacciò di casa la colf: condannato a 3 mesi di carcere-… -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi Alessio

... che si è esibito dal vivo al centro del palco dopo il video omaggio aProietti e Monica Vitti. I premiati:Cocciolo (Atleta Senior maschile 2021), Francesca Carlini (Atleta Senior ...Il primogenito diD', Claudio, è stato condannato a 9 mesi di reclusione per lesioni e violenza privata. Ecco cosa è successo. Guai per Claudio D', figlio maggiore del cantanteD', che è ...Claudio D’Alessio, figlio di Gigi e fratello di LDA, è stato condannato a tre mesi e quindici giorni. La vicenda va avanti da qualche anno, dopo che Claudio è stato accusato di aver aggredito e caccia ...Claudio D’Alessio a Fanpage.it: “Sono stato condannato in primo grado a tre mesi e quindici giorni con pena sospesa e non a nove mesi ...