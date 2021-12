Giacomo Urtis scontro acceso con Miriana Trevisan: "Non la sopporto, è un condor" (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nella casa del Grande Fratello Vip, sembra che si stia sviluppando una forte complicità tra Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli, nonostante quest'ultimo abbia dichiarato di essere felicemente coinvolto in un'altra relazione fuori dalla casa. Giacomo Urtis, vedendo Miriana inseguire Biagio, si è rivelato molto seccato da questo atteggiamento ed ha cominciato a sparare a zero sulla showgirl. Subito dopo aver terminato di flirtare con Nicola Pisu, Miriana Trevisan ha scommesso su Biagio D'Anelli. Tra i due gieffini nasce un bellissimo sodalizio, sin dalle prime ore una ricerca reciproca che raggiunge un sentimento che può andare ben oltre la semplice amicizia. I due hanno dimostrato di essere fortemente attratti ma anche molto diversi, ma, nonostante ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nella casa del Grande Fratello Vip, sembra che si stia sviluppando una forte complicità trae Biagio D'Anelli, nonostante quest'ultimo abbia dichiarato di essere felicemente coinvolto in un'altra relazione fuori dalla casa., vedendoinseguire Biagio, si è rivelato molto seccato da questo atteggiamento ed ha cominciato a sparare a zero sulla showgirl. Subito dopo aver terminato di flirtare con Nicola Pisu,ha scommesso su Biagio D'Anelli. Tra i due gieffini nasce un bellissimo sodalizio, sin dalle prime ore una ricerca reciproca che raggiunge un sentimento che può andare ben oltre la semplice amicizia. I due hanno dimostrato di essere fortemente attratti ma anche molto diversi, ma, nonostante ...

