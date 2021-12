GF Vip 6, altri 2 concorrenti in arrivo: entrano lunedì. I nomi (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’ultima puntata del GF Vip 6 è stata in larga parte dedicata ad Alex Belli e Soleil Sorge che, dopo il confronto con l’attore, si sta avvicinando molto al nuovo concorrente Allessando Basciano. L’ex corteggiatore di UeD ed ex tentatore di Temptation Island, è entrato in gioco proprio dopo l’uscita di scena (forse definiva) di Alex Belli. Dopo Maria Monsè e Patrizia Pellegrino, che sono entrate in Casa il 71esimo giorno di GF Vip 6 e sono già state eliminate, Giacomo Urtis, Valeria Marini e Biagio D’Anelli, arrivati il giorno numero 78, venerdì scorso, 96esimo giorno di reality, è stata la volta di un altro trio: Alessandro Basciano appunto, Eva Grimaldi e Federica Calemme. Ma si sa, i nuovi concorrenti non sono finiti qui. GF Vip 6, chi sono i 2 nuovi concorrenti Il GF Vip 6 finirà il prossimo 14 marzo, quasi tutti i vipponi “veterani” ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’ultima puntata del GF Vip 6 è stata in larga parte dedicata ad Alex Belli e Soleil Sorge che, dopo il confronto con l’attore, si sta avvicinando molto al nuovo concorrente Allessando Basciano. L’ex corteggiatore di UeD ed ex tentatore di Temptation Island, è entrato in gioco proprio dopo l’uscita di scena (forse definiva) di Alex Belli. Dopo Maria Monsè e Patrizia Pellegrino, che sono entrate in Casa il 71esimo giorno di GF Vip 6 e sono già state eliminate, Giacomo Urtis, Valeria Marini e Biagio D’Anelli, arrivati il giorno numero 78, venerdì scorso, 96esimo giorno di reality, è stata la volta di un altro trio: Alessandro Basciano appunto, Eva Grimaldi e Federica Calemme. Ma si sa, i nuovinon sono finiti qui. GF Vip 6, chi sono i 2 nuoviIl GF Vip 6 finirà il prossimo 14 marzo, quasi tutti i vipponi “veterani” ...

Advertising

offertegdt : ?? Ultimo giorno di superofferta per TAINTED GRAIL ed altri 7 titoli in Area VIP, con sconto del 30% e spese gratis… - AleDucaConte : Medici,Virologi Vip da salotto,pseudo presentatori di talk show,politici,e chi più ne ha più ne metta,invitano le f… - Clara_Cinci : @amb1gua Perché tutti gli altri vip del mondo per viaggiare si spostano in bicicletta? - MinnieMinerva2 : @QLexPipiens I vip, tranne qualche caso isolato, sono tutti pro sistema, come a Hollywood, molti per dabbenaggine a… - FerranteGonzaga : RT @Ma_Li___: @rubino7004 Lessi uno studio fatto da un trader tempo fa; Notò come la distribuzione di morti registrata su Vaers variasse en… -