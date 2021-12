Covid | Sala | Mascherina in tutta Milano? Se serve sì | Draghi | Valutiamo altre misure sulla base dei dati

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Il sindaco di, Beppe, non esclude la possibilità di imporre l'obbligo di indossare laall'aperto inla città. 'Se servisse lo possiamo fare, come sempre senza aspettare ...

... ha risposto: "Vediamo come va, se servisse lo possiamo fare - ha dettoa margine del brindisi ... Ore 13.40 - Nadal positivo aldi ritorno da Abu Dhabi Il tennista spagnolo Rafa Nadal ha ...E' il quinto vaccino contro il virus delautorizzato in Europa. 20 dic 14:08 Milano,: "Mascherine in tutta la città? Se serve sì" 'Vediamo come va, se servisse lo possiamo fare. Sono in ..."Apriamo questa vaccinazione - spiega Staiano - perché riteniamo che i bimbi vadano protetti dal virus che ci attacca anche con le nuove varianti" ...Gli aggiornamenti sul coronavirus di lunedì 20 .... Il ministro della Salute Roberto Speranza : Nessuna decisione è ancora stata presa . Scattato il lockdown in Olanda, la Danimarca chiude cinema e te ...