Collari d’Oro 2021 oggi in tv | data | orario e diretta streaming cerimonia

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Tutto pronto per ladi consegna dei. Il prestigioso evento andrà in scena nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”. Ci saranno i due presidenti del Comitato Olimpico e Paralimpico, ovvero Giovanni Malagò e Luca Pancalli, così come il Sottosegretario con Delega allo Sport, Valentina Vezzali. Inoltre, presente allaanche il Premier Mario Draghi. Gli atleti premiati saranno tutti coloro che hanno conquistato una medaglia alle Olimpiadi, ma anche i campioni mondiali di ciclismo su pista, quindi Sonny Colbrelli, Nicola Bartolini, Nicolae Craciun e Daniele Santini. Appuntamento alle ore 11.00 di lunedì 20 dicembre. La partita sarà visibile esclusivamente insu Rai2 e insu RaiPlay. ...