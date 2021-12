Classifica Serie A: Inter in fuga, le quinte accorciano sul quarto posto (Di lunedì 20 dicembre 2021) Diciotto turni di campionato andati in archivio. In attesa dell’ultima giornata del massimo torneo di calcio del 2021 che partirà ufficialmente domani, la Classifica di Serie A si presenta più compatta che mai. L’Inter tenta di attuare la prima, piccola, fuga del campionato 2021/22 portandosi a più quattro dalla coppia di seconde formata da Napoli e Milan, con i partenopei che ieri sera hanno sconfitto, tra numerose polemiche, i padroni di casa rossoneri. Al quarto posto si conferma l’Atalanta: gli orobici, sconfitti nettamente dalla Roma, vedono giallorossi, Juventus e Fiorentina accorciare a meno sei. In zona rossa perdono tutte, mentre Spezia e Venezia prendono un punticino che muove la Classifica. Classifica Serie A: il Napoli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 dicembre 2021) Diciotto turni di campionato andati in archivio. In attesa dell’ultima giornata del massimo torneo di calcio del 2021 che partirà ufficialmente domani, ladiA si presenta più compatta che mai. L’tenta di attuare la prima, piccola,del campionato 2021/22 portandosi a più quattro dalla coppia di seconde formata da Napoli e Milan, con i partenopei che ieri sera hanno sconfitto, tra numerose polemiche, i padroni di casa rossoneri. Alsi conferma l’Atalanta: gli orobici, sconfitti nettamente dalla Roma, vedono giallorossi, Juventus e Fiorentina accorciare a meno sei. In zona rossa perdono tutte, mentre Spezia e Venezia prendono un punticino che muove laA: il Napoli ...

