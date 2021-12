Cgil e Flc: “Green pass per studenti discriminatorio, con mantenimento misure di sicurezza non saremmo a questo punto” (Di lunedì 20 dicembre 2021) "La Cgil sostiene la necessità dell’obbligo vaccinale, mentre crediamo che rendere obbligatorio il Green pass agli studenti per l’ingresso in classe introdurrebbe una grave discriminazione. La scuola è un diritto di tutti. Si abbia il coraggio di fare le scelte vere e non si scarichi sulle ragazze e i ragazzi, le bambine e i bambini questa mancanza dello Stato”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 20 dicembre 2021) "Lasostiene la necessità dell’obbligo vaccinale, mentre crediamo che rendere obbligatorio ilagliper l’ingresso in classe introdurrebbe una grave discriminazione. La scuola è un diritto di tutti. Si abbia il coraggio di fare le scelte vere e non si scarichi sulle ragazze e i ragazzi, le bambine e i bambini questa mancanza dello Stato”. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Cgil e Flc: “Green pass per studenti discriminatorio, con mantenimento misure di sicurezza non saremmo a questo pun… - tusciatimes : Cgil e Flc Cgil Civitavecchia Roma Nord Viterbo su occupazione liceo Ruffini - redontuscia : #Evidenza #Politica #Viterbo FLC CGIL e la CGIL esprimono solidarietà agli studenti e studentesse del Liceo “Ruffin… - tusciaweb : “Le aggressioni di bande fascistoidi vanno prevenute e impedite…” Viterbo - Riceviamo e pubblichiamo - La Flc Cgil… - TecnicaScuola : Autonomia differenziata, molti rischi per la scuola. No di Flc-Cgil, Cobas, Usb, Uil Scuola e sinistra non parlamen… -