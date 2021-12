Cesari sul gol annullato a Kessie in Milan-Napoli: ”Fallo di Giroud su Juan Jesus” (Di lunedì 20 dicembre 2021) La moviola di Cesari: “Milan-Napoli: c’era Fallo di Giroud su Juan Jesus” Riporta Sport Mediaset che L’arbitraggio di Massa durante Milan–Napoli ha fatto arrabbiare i rossoneri, soprattutto nell’occasione del gol annullato a Kessie. Ma durante la moviola di Graziano Cesari a Pressing, ci sono altre due situazioni da analizzare. Innanzitutto la mancata ammonizione a Demme dopo falli reiterati e la rete di Elmas nasce da un calcio d’angolo che non ci sarebbe dovuto essere. La rimessa laterale azzurra, che poi scaturirà nel decisivo corner, in realtà era da assegnare al Milan (come chiedeva Pioli dal campo). IL CASO PIU’ ECLATANTE “La procedura VAR è stata corretta ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 20 dicembre 2021) La moviola di: “: c’eradisu” Riporta Sport Mediaset che L’arbitraggio di Massa duranteha fatto arrabbiare i rossoneri, soprattutto nell’occasione del gol. Ma durante la moviola di Grazianoa Pressing, ci sono altre due situazioni da analizzare. Innanzitutto la mancata ammonizione a Demme dopo falli reiterati e la rete di Elmas nasce da un calcio d’angolo che non ci sarebbe dovuto essere. La rimessa laterale azzurra, che poi scaturirà nel decisivo corner, in realtà era da assegnare al(come chiedeva Pioli dal campo). IL CASO PIU’ ECLATANTE “La procedura VAR è stata corretta ...

