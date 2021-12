Arbitri, Trentalange: “Serve rispetto. Interviste post-partita? Ci arriveremo” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, Alfredo Trentalange, è intervenuto ai microfoni di Gr Parlamento tracciando un bilancio della prima parte della stagione soprattutto dopo le polemiche delle ultime ore in Atalanta-Roma e Milan-Napoli. “Credo che il designatore Rocchi stia facendo un gran lavoro con i giovani, tenendo il gruppo in equilibrio. Non do voti ma il bilancio è positivo, ovvio che la stagione è ancora lunga. Devo fare i complimenti anche ai più esperti, che danno spazio ai giovani.” Trentalange affronta anche il tema dei giovani Arbitri che si affacciano a questo mondo: “E’ un qualcosa che aiuta anche la formazione della persona, spesso andiamo oltre le parole con la violenza e questo non è accettabile. Da sempre mi batto contro la crisi della vocazione e per questo trovo importante ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il presidente dell’Associazione Italiana, Alfredo, è intervenuto ai microfoni di Gr Parlamento tracciando un bilancio della prima parte della stagione soprattutto dopo le polemiche delle ultime ore in Atalanta-Roma e Milan-Napoli. “Credo che il designatore Rocchi stia facendo un gran lavoro con i giovani, tenendo il gruppo in equilibrio. Non do voti ma il bilancio è positivo, ovvio che la stagione è ancora lunga. Devo fare i complimenti anche ai più esperti, che danno spazio ai giovani.”affronta anche il tema dei giovaniche si affacciano a questo mondo: “E’ un qualcosa che aiuta anche la formazione della persona, spesso andiamo oltre le parole con la violenza e questo non è accettabile. Da sempre mi batto contro la crisi della vocazione e per questo trovo importante ...

Advertising

pisto_gol : “I giocatori devono giocare a calcio, e non si può giocare a calcio con le braccia dietro la schiena” Questo dice R… - sportface2016 : #Arbitri Le parole del presidente AIA #Trentalange dopo le polemiche degli ultimi giorni - AiaVarese : Siamo in onda in #Radio col nostro #Presidente Alfredo #Trentalange #AIAVARESE #AIA #arbitri #sport #ONAIR - Dondolino72 : RT @MicheleSpiezia1: Fumo e fuoco. Mentre ci si accapiglia su #Var e #arbitri, dentro @AIA_it continua la guerra senza esclusioni di colpi.… - pisto_gol : RT @MicheleSpiezia1: Fumo e fuoco. Mentre ci si accapiglia su #Var e #arbitri, dentro @AIA_it continua la guerra senza esclusioni di colpi.… -