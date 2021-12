(Di lunedì 20 dicembre 2021) . Ha lasciato l’ospedale dove era ricoverato da un anno e mezzo dopo il terribile incidente che lo aveva coinvolto mentre era in handbike. A darne l’annuncio, al sito della Mbw, è stata la moglie Daniela. «ha potuto lasciare l’ospedale qualche settimana fa e ora ècon noi. Abbiamo aspettato a lungo che ciò accadesse e siamo molto felici che sia stato possibile ora, anche se in futuro ci saranno ancora dei soggiorni temporanei in cliniche speciali per effettuare misure di riabilitazione specifiche sul posto». L'articolo ilNapolista.

è tornato a casa e proseguirà la riabilitazione avvolto dal calore della sua famiglia. A un anno e mezzo dal pauroso incidente in handbike , il campione paralimpico non è più in ospedale. ...è tornato a casa, come ha comunicato la moglie Daniela. L'annuncio è arrivato durante i Collari d'oro 2021 del Coni alla Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica a Roma. 'È il ...Alex Zanardi è tornato a casa, come ha comunicato la moglie Daniela. L’annuncio è arrivato durante la cerimonia dei Collari d’oro 2021 alla Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica a Roma. Il ...Zanardi il campione paralimpico che aveva avuto un gravissimo incidente un anno e mezzo fa, è tornato a casa e festeggerà il Natale con la sua famiglia ...