Ucciso e ritrovato con mani e piedi legati un egiziano scomparso da una settimana (Di domenica 19 dicembre 2021) Orrore a Tor Sapienza dove il corpo di un operaio egiziano di 48 anni, scomparso il 12 dicembre, è stato trovato in un'intercapedine vicino all'abitazione da lui occupata abusivamente nel complesso ... Leggi su globalist (Di domenica 19 dicembre 2021) Orrore a Tor Sapienza dove il corpo di un operaiodi 48 anni,il 12 dicembre, è stato trovato in un'intercapedine vicino all'abitazione da lui occupata abusivamente nel complesso ...

