Tunisia, per Micla nuova unità d'ingegneria e design industriale (Di domenica 19 dicembre 2021) Costituitasi di recente in Tunisia, la società italiana "Micla Engineering & design", specializzata in ingegneria e design industriale per i settori automobilistico, aerospaziale e navale, inizierà presto le sue attività, dapprima con una dozzina di ingegneri, per arrivare a 50 nel medio termine. Lo ha annunciato l'Agenzia per la promozione degli investimenti esteri (Fipa) Tunisia, precisando che "Micla Engineering & design" ha avviato le procedure per l'assunzione di ingegneri tunisini e ha aggiornato il proprio sito web www.Micla.info aggiungendo il nuovo indirizzo della propria rappresentanza in Tunisia. "Micla", che è stata accompagnata da Fipa durante il processo di costituzione in ...

