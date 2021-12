Slittino | Eggert Benecken tornano a vincere nella sprint di Igls Quinti Rieder Rastner

Leggi su oasport

(Di domenica 19 dicembre 2021) Mancava addirittura dalla prima tappa, quella d’esordio sulla pista olimpica di Yanqing in Cina, la vittoria per Tonie SashaCoppa del Mondo di. I dominatori del doppio riescono a rimettersi in corsa in quel di, soprattutto dopo che ieri non avevano convinto del tutto, perdendo punti importanti. Successo in 29.905, davanti ai lettoni Juris ed Andris Sics, la vera sorpresa in questo inizio di stagione. I lettoni terminano la prova a 55 millesimi dai vincitori, ma restano in vetta alla classifica di Coppa, con il sogno sfera di cristallo. Terza piazza per i padroni di casa, gli austriaci Thomas Steu e Lorenz Koller. In casa Italia da sottolineare la quinta piazza di Ludwige Patrick, distanti però oltre sette centesimi ...