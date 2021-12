Sergio Castellitto | ' Non ti pago' non andrà in onda | Non ci ha convinto

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 19 dicembre 2021) Cambio di programma nel palinsesto festivo di Rai 1. Uno degli eventi più prestigiosi, nonché una delle poche anteprime televisive in programma 'Non ti', tratto dalla celebre commedia di Eduardo De Filippo e annunciato in prima serata lunedì 27 dicembre, sarà rinviato. Al suo posto, l'ammiraglia offrirà al pubblico un film Disney su Cenerentola. Impossibile non associare questa decisione improvvisa della Rai ai pessimi risultati ottenuti martedì scorso da 'Sabato, Domenica e Lunedì' : infatti se effettivamente un anno fa 'Natale in Casa Cupiello' affascinava cinque milioni e seicentomila spettatori con uno share del 23,9%, creando così grandi aspettative per i due film previsti per quest'anno, 'Sabato, Domenica e Lunedì' si è fermato al 15,44% da" solo" tre milioni di telespettatori davanti alla TV. Un risultato evidentemente inaspettato che deve aver spinto la ...