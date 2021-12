Rapina Ounas, odio sul web: “Chissà dov’è accaduto” (Di domenica 19 dicembre 2021) La Rapina ad Adam Ounas presso la sua casa di Posillipo a Napoli, ha fatto scattare i commenti sui social, tanti i messaggi contro i napoletani. Basta leggere i commenti sui social per capire quanto odio viene generato contro Napoli ed i napoletani qualsiasi cosa accada. La Rapina ad Ounas è un fatto gravissimo, anche perché secondo quanto emerge dalla cronaca al calciatore è stata anche puntata una pistola in faccia. Qualcosa di inaccettabile, sia che accada a Napoli, sia che avvenga in qualsiasi altra città del mondo. Eppure quando un fatto del genere si verifica nel capoluogo partenopeo scattano immediatamente i luoghi comuni, oltre che sfottò e commenti di odio contro la città campana. “E dove poteva mai succedere” scrive un utente del web commentando una delle notizie sulla ... Leggi su napolipiu (Di domenica 19 dicembre 2021) Laad Adampresso la sua casa di Posillipo a Napoli, ha fatto scattare i commenti sui social, tanti i messaggi contro i napoletani. Basta leggere i commenti sui social per capire quantoviene generato contro Napoli ed i napoletani qualsiasi cosa accada. Laadè un fatto gravissimo, anche perché secondo quanto emerge dalla cronaca al calciatore è stata anche puntata una pistola in faccia. Qualcosa di inaccettabile, sia che accada a Napoli, sia che avvenga in qualsiasi altra città del mondo. Eppure quando un fatto del genere si verifica nel capoluogo partenopeo scattano immediatamente i luoghi comuni, oltre che sfottò e commenti dicontro la città campana. “E dove poteva mai succedere” scrive un utente del web commentando una delle notizie sulla ...

Advertising

CorSport : #Napoli, paura per #Ounas: rapina a mano armata in casa - tuttonapoli : Ounas dopo la rapina subita: 'Ho avuto paura e gli ho dato tutto! Pensavo fosse un tifoso...' - napolipiucom : Rapina Ounas, odio sul web: 'Chissà dov'è accaduto' #napoli #Ounas #ForzaNapoliSempre - CalcioNews24 : Paura per #Ounas dopo la rifinitura ???? - _SiGonfiaLaRete : #Ounas e il racconto della rapina: “Ho avuto paura, ci ha immobilizzati nel garage…” -