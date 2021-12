Provinciali | 5 consiglieri al Pd | 2 al Psi Le new entry

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 19 dicembre 2021) di Erika Noschese Ancora un banco di prova superato per il centro sinistra, in occasione delle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale. Michele Strianese, tra riconferme e new, si tiene stretta la sua maggioranza con il Pd che si conferma il primo partito della provincia di Salerno, seguito da Campania Libera e Psi. Esordio importante per Uniti per la Provincia, la lista di area centrista e moderata, alla quale hanno lavorato il Consigliere Regionale Corrado Matera, l’ex sindaco di Salerno Aniello Salzano, il Vice Segretario Regionale di Centro Democratico Giovanni D’Avenia, Luigi Nocera, Antonio D’Alessio(Azione) che riesce a fare il suo ingresso ufficiale a Palazzo Sant’Agostino. Per i dem, ieletti sono: il sindaco di Pellezzano Francesco Morra, il primo cittadino di Montecorvino Rovella Martino D’Onofrio e il consigliere ...