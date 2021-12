Operazione sicurezza a Torre Annunziata | un arresto e 3 denunce

(Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Controlli a tappeto dei Carabinieri della compagnia diin alcuni dei rioni della città ma anche vicinanza al cittadino con presidi nelle aree commerciali e pattuglie a piedi. Con le festività natalizie alle porte, i militari vogliono garantire una presenza visibile e rassicurante lungo le arterie della città. Attività svolta con la collaborazione del Reggimento Campania, dei nuclei di Pronto Intervento di Napoli, del Nucleo Cinofili di Sarno e dei Carabinieri Elicotteristi. In manette un 68enne del posto, arrestato in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di. Sconterà 4 anni e 6 mesi di reclusione per detenzione e spaccio di stupefacenti. L’ordine di esecuzione prende le mosse da un’attività di indagine condotta dai Carabinieri della ...

Ancora massima pressione dei Carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata nel comune oplontino. Controlli a tappeto nei rioni ritenuti più sensibili ma anche vicinanza al cittadino con presidi nelle aree commerciali e pattuglie a piedi.