Manovra: arriva l'emendamento del Governo (Di domenica 19 dicembre 2021) Manovra: arriva l'emendamento "omnibus" del Governo. Vediamo, nel dettaglio, tutto quello che c'è da sapere Manovra: il Governo presenta in commissione al Senato un emendamento che recepisce l'intesa sulle tasse e sulle bollette. Tra i temi affrontati dal Governo anche il Giubileo, la proroga del programma Strade sicure e fondi per le scuole dell'infanzia paritarie e per le regioni colpite dagli incendi della scorsa estate. Nasce anche un fondo ad hoc per aiutare i settori del turismo, dello spettacolo e dell'auto. La modifica prevede l'esonero dei contributi previdenziali di 0,8 punti percentuali per i lavoratori dipendenti (con l'esclusione dei rapporti di tipo domestico) con una retribuzione massima di 2.692 € al mese, ovvero 35.000 € annui considerando ...

