L'orrore a Roma: un cadavere nell'intercapedine. Aveva mani e piedi legati (Di domenica 19 dicembre 2021) Il cadavere è quello di un 48enne che occupava abusivamente un appartamento. Era scomparso dal 12 dicembre Leggi su ilgiornale (Di domenica 19 dicembre 2021) Ilè quello di un 48enne che occupava abusivamente un appartamento. Era scomparso dal 12 dicembre

Advertising

infoitinterno : Orrore a Roma, corpo di un uomo trovato con mani e piedi legati a Tor Sapienza: si indaga per omicidio - cesarebrogi1 : Orrore a Tor Sapienza, uomo ucciso: trovato con le mani e i piedi legati - andrewsword2 : RT @la_gata_lova: in che senso, 'in una intercapedine'? Orrore a Tor Sapienza, uomo ucciso: trovato con le mani e i piedi legati https://t.… - la_gata_lova : in che senso, 'in una intercapedine'? Orrore a Tor Sapienza, uomo ucciso: trovato con le mani e i piedi legati… - thexeon81 : Orrore a Tor Sapienza, uomo ucciso: trovato con le mani e i piedi legati -