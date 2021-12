Il Napoli espugna San Siro grazie a un gol di Elmas. Milan beffato dal Var (Di domenica 19 dicembre 2021) AGI - Il Napoli piazza il colpo a San Siro e vince contro il Milan riscattando le ultime due sconfitte consecutive. Finisce 1-0 grazie al gol in avvio di Elmas ma nel finale e' decisivo l'intervento del Var nell'annullare il gol del pareggio di Kessie arrivato proprio al 90' (fuorigioco attivo di Giroud). Dinamica simile a quella che ha portato all'annullamento del possibile 2-2 dell'Atalanta contro la Roma, e che ha scatenato le proteste di Gasperini nel post partita del Gewiss Stadium. Con questo successo Spalletti e i suoi agguantano i rossoneri a quota 39 punti prendendosi il secondo posto della classifica. Terza sconfitta in campionato invece per gli uomini di Pioli. L'Inter ringrazia e vola a +4 in vetta, laureandosi anche campione d'inverno. Passano neanche cinque minuti e i partenopei ... Leggi su agi (Di domenica 19 dicembre 2021) AGI - Ilpiazza il colpo a Sane vince contro ilriscattando le ultime due sconfitte consecutive. Finisce 1-0al gol in avvio dima nel finale e' decisivo l'intervento del Var nell'annullare il gol del pareggio di Kessie arrivato proprio al 90' (fuorigioco attivo di Giroud). Dinamica simile a quella che ha portato all'annullamento del possibile 2-2 dell'Atalanta contro la Roma, e che ha scatenato le proteste di Gasperini nel post partita del Gewiss Stadium. Con questo successo Spalletti e i suoi agguantano i rossoneri a quota 39 punti prendendosi il secondo posto della classifica. Terza sconfitta in campionato invece per gli uomini di Pioli. L'Inter ringrazia e vola a +4 in vetta, laureandosi anche campione d'inverno. Passano neanche cinque minuti e i partenopei ...

