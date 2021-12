Gomorra | un attore è diventato papà | l’annuncio sui social

(Di domenica 19 dicembre 2021) Grande gioia per l’amatodi. E’di nuovosuiGrande gioia per Fortunato Cerlino. Il cinquantennenapoletano, noto al grande pubblico per avere… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

... cosa faceva prima di diventare: non tutti sanno di questo 'retroscena' I due sono insieme ormai dal 2014: Paola contattò l'sui social dopo aver visto il trailer di. In quel ...Leggi anche Salvatore Esposito, cosa faceva prima di diventare: non tutti sanno di questo 'retroscena' Marco D'Amore, lo scatto non passa inosservato: Ciro dicosì è irriconoscibile ...Grande gioia per l'amato attore di Gomorra. E' diventato di nuovo papà. L'annuncio sui social per la nascita della piccola ...Fortunato Cerlino è papà bis. L'attore, noto al grande pubblico per aver interpretato Don Pietro Savastano nella serie tv Gomorra. L'attore su Instagram ha pubblicato la foto della mano della neonata, ...