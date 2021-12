Diffidati Milan-Napoli, rossoneri a rischio squalifica in vista dell’Empoli (Di domenica 19 dicembre 2021) Non c’è nessun giocatore nell’elenco dei Diffidati del Milan prima di scendere in campo contro il Napoli e a rischio squalifica in vista dell’ultimo impegno del campionato contro l’Empoli. Ottime notizie dunque per Pioli che in caso di semplice cartellino giallo non dovrà fare i conti con una defezione di un giocatore che dovesse essere ammonito al Meazza contro i partenopei nello scontro di domenica sera. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 dicembre 2021) Non c’è nessun giocatore nell’elenco deidelprima di scendere in campo contro ile aindell’ultimo impegno del campionato contro l’Empoli. Ottime notizie dunque per Pioli che in caso di semplice cartellino giallo non dovrà fare i conti con una defezione di un giocatore che dovesse essere ammonito al Meazza contro i partenopei nello scontro di domenica sera. SportFace.

