Combinata nordica | a Ramsau arriva la sesta vittoria consecutiva per Jarl Magnus Riiber Buzzi e Costa in zona punti

Leggi su oasport

(Di domenica 19 dicembre 2021) Con un po’ più di fatica rispetto a ieri, ma senza particolari patemi.non si lascia scappare nulla e continua a trionfare: per lui sono sei vittorie di fila nella Coppa del Mondo dila doppietta nelle Gundersen in quel di. Continua a dominare in lungo e in largo il norvegese che, anche oggi, sulle nevi austriache è riuscito a giocarsi al meglio il proprio schema: al comando dopo il salto ha potuto gestire la situazione nella 10 chilometri di sci di fondo, accelerando solamente quando i rivali si stavano avvicinando per poi trionfare a braccia alzate. Da segnalare un super Vinzenz Geiger, che si è messo a testa bassa a dettare il ritmo per tentare la rimonta sul pettorale giallo: mission impossible per il tedesco che ...