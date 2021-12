Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2021-2022: Sofia Goggia allunga in testa, +65 su Shiffrin (Di domenica 19 dicembre 2021) Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI alpino femminile 2021-2022 1. Sofia Goggia (Italia) 635 2. Mikaela Shiffrin (USA) 570 3. Petra Vlhova (Slovacchia) 340 4. Breezy Johnson (USA) 3225. Federica Brignone (Italia) 306 6. Lara Gut (Svizzera) 2987. Elena Curtoni (Italia) 272 8. Ramona Siebenhofer (Austria) 251 9. Mirjam Puchner (Austria) 248 10. Ragnhild Mowinckel (Norvegia) 233 Classifica Coppa DEL Mondo SUPERGIGANTE 1. Sofia Goggia (Italia) 3202. Federica Brignone (Italia) 2273. Elena Curtoni (Italia) 216 4. Mikaela Shiffrin (USA) 205 5. Lara Gut (Svizzera) 180 Classifica Coppa DEL ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021)GENERALEDELSCI1.(Italia) 635 2. Mikaela(USA) 570 3. Petra Vlhova (Slovacchia) 340 4. Breezy Johnson (USA) 3225. Federica Brignone (Italia) 306 6. Lara Gut (Svizzera) 2987. Elena Curtoni (Italia) 272 8. Ramona Siebenhofer (Austria) 251 9. Mirjam Puchner (Austria) 248 10. Ragnhild Mowinckel (Norvegia) 233DELSUPERGIGANTE 1.(Italia) 3202. Federica Brignone (Italia) 2273. Elena Curtoni (Italia) 216 4. Mikaela(USA) 205 5. Lara Gut (Svizzera) 180DEL ...

Advertising

Eurosport_IT : Terza vittorie in tre discese stagionali per Sofia ???????? #EurosportSCI | #Goggia | #FISAlpine - GeorgeSpalluto : Classifica Coppa del Mondo 635 #Goggia ???? 570 Shiffrin ???? 340 Vlhova ???? 322 Johnson ???? 306 Brignone ???? #ValdIsere… - pegnarol : Domina pure il SuperG, è a 16 vittorie in Coppa del Mondo, eguaglia Deborah Compagnoni a una dalla rivale azzurra F… - timmita13 : Doppietta azzurra con Elena Curtoni e Sofia Goggia che fa un'altra gara, sedicesima vittoria in coppa del mondo per… - BeppeSama : RT @RaiNews: Coppa del mondo di sci, #SofiaGoggia implacabile in discesa. E' in testa alla classifica generale -