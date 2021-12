Atalanta, in casa serve più equilibrio: con la Roma una sconfitta fotocopia (Di domenica 19 dicembre 2021) Se è vero che vince lo scudetto (statistiche alla mano) chi prende meno gol, allora l’Atalanta non è da scudetto. Oppure, se vogliamo prendere spunto dalla dichiarazioni della vigilia di Gasperini e di una leggenda come Stromberg, “puoi continuare a parlare di obiettivo scudetto se vinci la prossima partita”. Che era, appunto, quella persa invece malamente con la Roma. E non ci vuole molta fantasia per avere l’impressione di rivedere un film già visto: la partita con la squadra di Mourinho sembra la fotocopia di quella col Villarreal, o anche di quella col Milan. Può essere anche che i giallorossi abbiano studiato la sfida persa dai nerazzurri in Champions e abbiano fatto quindi buon uso (per loro, naturalmente) di quegli insegnamenti. Una lezione che purtroppo l’Atalanta non ha imparato del tutto, perché gli errori si ... Leggi su bergamonews (Di domenica 19 dicembre 2021) Se è vero che vince lo scudetto (statistiche alla mano) chi prende meno gol, allora l’non è da scudetto. Oppure, se vogliamo prendere spunto dalla dichiarazioni della vigilia di Gasperini e di una leggenda come Stromberg, “puoi continuare a parlare di obiettivo scudetto se vinci la prossima partita”. Che era, appunto, quella persa invece malamente con la. E non ci vuole molta fantasia per avere l’impressione di rivedere un film già visto: la partita con la squadra di Mourinho sembra ladi quella col Villarreal, o anche di quella col Milan. Può essere anche che i giallorossi abbiano studiato la sfida persa dai nerazzurri in Champions e abbiano fatto quindi buon uso (per loro, naturalmente) di quegli insegnamenti. Una lezione che purtroppo l’non ha imparato del tutto, perché gli errori si ...

Advertising

_gio_cam : RT @nonleggerlo: “Non ho nessun dubbio, domani possiamo vincere. Se tu mi dici, pareggio e rimani a casa? No, non voglio. Voglio andare a m… - Fedes1989 : @FraPil93 @Luca_Cilli Anche la Roma ha preso una discreta asfaltata in casa (0-3 dopo 30'), la stessa Roma che ha a… - PeppinoLeamaro : Leoni, buone notizie: l'Atalanta si può battere, anche in casa!!! ????? #AtalantaRoma #CoppaItalia ??… - STEVE19722 : @PinoVaccaro77 @FBiasin Pino a parte che Marelli gli ha chiuso la bocca: ha perso 4-1 in casa, mettiamola cosi', ne… - ferraiolia : RT @nonleggerlo: “Non ho nessun dubbio, domani possiamo vincere. Se tu mi dici, pareggio e rimani a casa? No, non voglio. Voglio andare a m… -