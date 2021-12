Accusato di aver tentato un atto sacrilego viene picchiato a morte in un tempio in India (Di domenica 19 dicembre 2021) stato picchiato fino a morire da alcuni fedeli: l'uomo nella città Indiana di Amritsar, Stato del Punjab, ha tentato di commettere un atto sacrilego, cercando di toccare uno spada, all'interno del ... Leggi su globalist (Di domenica 19 dicembre 2021) statofino a morire da alcuni fedeli: l'uomo nella cittàna di Amritsar, Stato del Punjab, hadi commettere un, cercando di toccare uno spada, all'interno del ...

Advertising

fabiochiusi : No, Corriere, Assange non è accusato “di aver cospirato con la Russia” ( - ilriformista : L'ex senatore #Pittelli, trasferito nel carcere di massima sicurezza di Melfi, è accusato di aver concorso dall’est… - globalistIT : - AttilaAzureRive : RT @Axen0s: Un giudice sanzionato dal csm per molestie sessuali e uno accusato di aver inquinato la scena del crimine nel caso David Rossi.… - Beatrix_aka_BM : RT @Axen0s: Un giudice sanzionato dal csm per molestie sessuali e uno accusato di aver inquinato la scena del crimine nel caso David Rossi.… -