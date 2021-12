VIDEO Bryce Bennett vince la discesa in Val Gardena. Dominik Paris 4° a 8 centesimi dal podio (Di sabato 18 dicembre 2021) Bryce Bennett ha vinto la discesa libera della Val Gardena, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. Lo statunitense si è imposto a sorpresa sulla mitica Saslong, difficilissima pista sulle Dolomiti. L’americano ha trionfato col tempo di 2:02.42, precedendo l’austriaco Otmar Striedinger di 14 centesimi e lo svizzero Niels Hintermann di 32 centesimi. Il nostro Dominik Paris ha concluso in quarta posizione, a 0.40 dal vincitore e ad appena 8 centesimi dal terzo gradino del podio. Di seguito il VIDEO della discesa libera della Val Gardena vinta da Bryce Bennett. VIDEO Bryce ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021)ha vinto lalibera della Val, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. Lo statunitense si è imposto a sorpresa sulla mitica Saslong, difficilissima pista sulle Dolomiti. L’americano ha trionfato col tempo di 2:02.42, precedendo l’austriaco Otmar Striedinger di 14e lo svizzero Niels Hintermann di 32. Il nostroha concluso in quarta posizione, a 0.40 dal vincitore e ad appena 8dal terzo gradino del. Di seguito ildellalibera della Valvinta da...

