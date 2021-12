Ultime Notizie Roma del 18-12-2021 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 dicembre 2021)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in 7 giorni casino mento del 32% ma tengono i ricoveri al 15 e le intensiva al 14% grazie ai vaccini in tutte le regioni tranne Calabria Umbria si rileva un incremento percentuale di nuovi casi con variazioni che vanno dallo 0 7 della Puglia al 180% della Valle d’Aosta gimbe suggerisce vaccini obbligatori Green pass validi per sei mesi intanto si pensa un rimpasto rafforzato per premiare i vaccinati le ragioni spingono il governo frena e regioni in tempo Non ricadute economiche importanti per questo convergono su Rete lezioni che non gravi Non so chi sia sottoposta al vaccino speranza è che nelle terze dosi giunti in Italia a quota 3 milioni 300mila ma il virus potrebbe accelerare al momento sì le risaie Fontana si dicono concordi sul non introdurre restrizioni ...