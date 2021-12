Torino | gru cade su un palazzo in via Genova | morti tre operai Feriti anche due passanti

Advertising

chedisagio : Roberto Peretto, 52 anni, di Cassano d'Adda. Marco Pozzetti, 54, di Carugate e Filippo Falotico, 20enne di Coazze.… - Agenzia_Ansa : I 3 operai morti nell'incidente con la gru crollata a Torino avevano postato sui social una foto in cui erano insi… - fanpage : Tragedia a Torino. Chi sono Roberto Peretto, Marco Pozzetti e Filippo Falotico, le tre vittime del terribile incid… - trinchelino : RT @lauraboldrini: Le immagini della tragedia di #Torino sono strazianti. Tre operai morti per il crollo di una gru, tra cui un ragazzo di… - enrica_emme : RT @messveneto: Strage a Torino, tre operai morti. Si teme l’errore umano: Una gru crolla su palazzi e auto, i lavoratori muoiono dopo un v… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino gru

C'era soltanto una piccola luce accesa, dentro un appartamento alla periferia di. "Non lo so,... non siamo due periti e non sappiamo neppure se in quel momento avessero finito di montare la.... "Perè una giornata triste, drammatica". È da poco passato mezzogiorno quando Stefano Lo Russo arriva in via Genova, là dove unaè collassata portando con sé tre operai che la stavano montando. ...Il più giovane aveva solo vent'anni e amava il suo lavoro: montare le gru, arrivando quasi a volare nel cielo. Filippo Falotico è uno degli operai morti ieri nell'incidente ...Il governo che potrebbe imporre nuove restrizioni per le feste, la morte di tre operai a Torino e il terremoto in Lombardia, tra le varie cose ...