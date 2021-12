Terremoto in Grecia, violenta scossa a Citera (Di sabato 18 dicembre 2021) Una violenta scossa di Terremoto di magnitudo 5.1 è stata registrata a 24 chilometri a sudest dell’isola ionica di Citera, in Grecia. Lo rende noto l’U.S. Geological Survey, spiegando che l’epicentro è stato registrato a 62,42 chilometri di profondità. Al momento non si hanno notizia di vittime o danni materiali. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 18 dicembre 2021) Unadidi magnitudo 5.1 è stata registrata a 24 chilometri a sudest dell’isola ionica di, in. Lo rende noto l’U.S. Geological Survey, spiegando che l’epicentro è stato registrato a 62,42 chilometri di profondità. Al momento non si hanno notizia di vittime o danni materiali. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

