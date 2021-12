Slittino, Dominik Fischnaller è 3° a Igls! Continua a vincere il veterano Johannes Ludwig (Di sabato 18 dicembre 2021) Johannes Ludwig si regala un buon Natale, ma anche Dominik Fischnaller potrà festeggiare eccome. Il tedesco, infatti, si è aggiudicato la tappa di Igls-Innsbruck, valevole come quinto appuntamento della Coppa del Mondo di Slittino maschile 2021-2022 e, di pari passo, mette in atto la prima fuga nella classifica generale. Sul tracciato austriaco il nati di Suhl, in Turingia, ha centrato la nona vittoria della carriera e la terza di questa annata con il tempo complessivo di 1:39.605 (49.790 nella prima manche e 49.815 nella seconda) precedendo per appena 49 millesimi il padrone di casa Wolfgang Kindl che, dopo aver fatto segnare 49.822 a metà gara, nella seconda discesa chiude in 49.832. Completa il podio uno splendido Dominik Fischnaller a 275 millesimi (49.959 e ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021)si regala un buon Natale, ma anchepotrà festeggiare eccome. Il tedesco, infatti, si è aggiudicato la tappa di Igls-Innsbruck, valevole come quinto appuntamento della Coppa del Mondo dimaschile 2021-2022 e, di pari passo, mette in atto la prima fuga nella classifica generale. Sul tracciato austriaco il nati di Suhl, in Turingia, ha centrato la nona vittoria della carriera e la terza di questa annata con il tempo complessivo di 1:39.605 (49.790 nella prima manche e 49.815 nella seconda) precedendo per appena 49 millesimi il padrone di casa Wolfgang Kindl che, dopo aver fatto segnare 49.822 a metà gara, nella seconda discesa chiude in 49.832. Completa il podio uno splendidoa 275 millesimi (49.959 e ...

Advertising

OA_Sport : #Slittino, Dominik #Fischnaller è 3° a Igls! Continua a vincere il veterano Johannes #Ludwig - Frat_Olimpica : #Slittino DOMINIK! Ancora sul podio #Fischnaller: l'azzurro è terzo a Innsbruck! - _Sport_Calcio_ : Ancora un podio #ItaliaTeam! ?? In Coppa del Mondo ad Altenberg Andrea #Voetter, Dominik #Fischnaller e il doppio di… - _Sport_Calcio_ : RT @Coninews: Ancora un podio #ItaliaTeam! ?? In Coppa del Mondo ad Altenberg Andrea #Voetter, Dominik #Fischnaller e il doppio di Patrick… - MattiaGiovi : RT @Coninews: Ancora un podio #ItaliaTeam! ?? In Coppa del Mondo ad Altenberg Andrea #Voetter, Dominik #Fischnaller e il doppio di Patrick… -