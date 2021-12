Sci di fondo | Pellegrino secondo a Dresda | “Contento del podio | ma strada lunga”

(Di sabato 18 dicembre 2021) Federicoha fatto registrare un ottimoposto al termine della sprint a tecnica libera di, tappa della Coppa del Mondo di sci di2021/2022. L’azzurro delle Fiamme Oro ha ceduto il passo al solo Havaard Taugboel, norvegese primatista con un distacco di 15 centesimi sul talento nostrano; risultato ugualmente di rilievo di, entusiasta nel post-gara: “Sono moltodi essere tornato sul. Questo è stato un inizio di stagione diverso dal solito, in cui a dicembre solitamente sono al top della condizione; adesso la sto ancora un po’ cercando. Questo weekend per me era molto importante, dopo lo scorso fine settimana di gara non al 100%. Questo risultato mi serviva per ritrovare feeling e tornare sul. ...

