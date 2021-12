Milan, Pioli: "Lo scudetto non si vince a dicembre. Corsa su noi stessi" (Di domenica 19 dicembre 2021) Milano, 18 dicembre 2021 " Il netto successo ottenuto dall'Inter a spese della Salernitana ha spinto i nerazzurri a +4 sul Milan e a +7 sul Napoli che domani sera , alle 20.45 si affronteranno nel big ... Leggi su quotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021)o, 182021 " Il netto successo ottenuto dall'Inter a spese della Salernitana ha spinto i nerazzurri a +4 sule a +7 sul Napoli che domani sera , alle 20.45 si affronteranno nel big ...

Advertising

Gazzetta_it : Pioli: “Fuga Inter? I campionati non si vincono a dicembre” #MilanNapoli - AntoVitiello : #Ibrahimovic salva il #Milan nel finale. Un punto guadagnato per come si era messa la partita a #Udine. Prestazione… - Gazzetta_it : Col Napoli in emergenza? Pioli ha da giocarsi la carta Daniel Maldini #Milan - AlfonsoTax2 : Se n'è accorto ora? #Pioli #Milan #Scudetto - Stefano_Casti : @bmark85 @AceccKramer L’Atalanta in genere fa grandi finali però è vero il campionato è lungo e vediamo che succede… -