Mesina, la rabbia del nipote: “Non lo giustifico, ma lo Stato abbandona chi è in carcere” (Di sabato 18 dicembre 2021) “Premetto che prendo le distanze da come la pensava , o da quello che può aver fatto mio zio, Graziano Mesina, ma una cosa la voglio dire ad alta voce: lo Stato abbandona totalmente chi esce dal carcere, e noi siamo abbastanza stanchi e provati. Non lo giustifico né lo assolvo, ma purtroppo la verità è questa”. A dirlo all’Adnkronos è il nipote di Graziano Mesina, Nicola Dettori, commentando così a caldo la notizia dell’arresto del latitante sardo, evaso nel luglio 2020. Dettori, sposato con la figlia dell’unica sorella ancora in vita di ‘Gratzianeddu’, il nome con cui è conosciuto il bandito sardo, parla con cognizione di causa avendo lui stesso un passato costellato da entrate ed uscite dal carcere, per sequestro di persona. “Con questo non voglio ... Leggi su italiasera (Di sabato 18 dicembre 2021) “Premetto che prendo le distanze da come la pensava , o da quello che può aver fatto mio zio, Graziano, ma una cosa la voglio dire ad alta voce: lototalmente chi esce dal, e noi siamo abbastanza stanchi e provati. Non loné lo assolvo, ma purtroppo la verità è questa”. A dirlo all’Adnkronos è ildi Graziano, Nicola Dettori, commentando così a caldo la notizia dell’arresto del latitante sardo, evaso nel luglio 2020. Dettori, sposato con la figlia dell’unica sorella ancora in vita di ‘Gratzianeddu’, il nome con cui è conosciuto il bandito sardo, parla con cognizione di causa avendo lui stesso un passato costellato da entrate ed uscite dal, per sequestro di persona. “Con questo non voglio ...

