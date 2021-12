Meghan Markle umiliata ancora di più | L’ultimo gesto della Regina fa scalpore (Di sabato 18 dicembre 2021) Meghan Markle ed Elisabetta II d’Inghilterra. Un rapporto che non è mai stato semplice ed ora, in prossimità del Natale, un gesto di Elisabetta II rischia di scavare un solco incolmabile tra lei e la moglie di suo nipote Harry. Meghan Markle e Regina Elisabetta-AltranotiziaElisabetta II d’Inghilterra si prepara al Santo Natale. La Famiglia Reale si unirà per vivere insieme una festa che quest’anno sarà vissuta con una nota più malinconica dall’anziana sovrana. Accanto a lei infatti non ci sarà il consorte, il principe Filippo d’Edimburgo, scomparso nell’aprile scorso. Attorno a lei, comunque, vi saranno i numerosi componenti della famiglia. Figli, nipoti e, soprattutto, nuore. Da una parte Kate Middleton e dall’altra Meghan ... Leggi su altranotizia (Di sabato 18 dicembre 2021)ed Elisabetta II d’Inghilterra. Un rapporto che non è mai stato semplice ed ora, in prossimità del Natale, undi Elisabetta II rischia di scavare un solco incolmabile tra lei e la moglie di suo nipote Harry.Elisabetta-AltranotiziaElisabetta II d’Inghilterra si prepara al Santo Natale. La Famiglia Reale si unirà per vivere insieme una festa che quest’anno sarà vissuta con una nota più malinconica dall’anziana sovrana. Accanto a lei infatti non ci sarà il consorte, il principe Filippo d’Edimburgo, scomparso nell’aprile scorso. Attorno a lei, comunque, vi saranno i numerosi componentifamiglia. Figli, nipoti e, soprattutto, nuore. Da una parte Kate Middleton e dall’altra...

