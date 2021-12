**Governo: Renzi, 'per chi diceva 'Conte o morte' ora Draghi insostituibile'** (Di sabato 18 dicembre 2021) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Un anno fa, esattamente un anno fa, mandavamo a Giuseppe Conte una lettera con le richieste di cambiamento sul Pnrr. A distanza di un anno, molto è cambiato: vaccini, economia, Pnrr. Ma, soprattutto, è cambiato il governo. Quelli che dicevano: 'o Conte o morte', adesso dicono che Mario Draghi è insostituibile. E i media, che ci accusavano di irresponsabilità per aver aperto alla crisi, oggi si felicitano per la svolta del nuovo Governo. Nessuna polemica, solo un sorriso, meglio così". Così Matteo Renzi nella enews. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Un anno fa, esattamente un anno fa, mandavamo a Giuseppeuna lettera con le richieste di cambiamento sul Pnrr. A distanza di un anno, molto è cambiato: vaccini, economia, Pnrr. Ma, soprattutto, è cambiato il governo. Quelli cheno: 'o', adesso dicono che Mario. E i media, che ci accusavano di irresponsabilità per aver aperto alla crisi, oggi si felicitano per la svolta del nuovo Governo. Nessuna polemica, solo un sorriso, meglio così". Così Matteonella enews.

Advertising

elio_vito : Renzi non riconosce i suoi errori e le sue sconfitte e cerca di prendersi meriti che non ha. L’incarico a Draghi di… - gennaromigliore : Dati Tesoro certificano che gli #80euro del Governo Renzi hanno concretamente aiutato le famiglie in difficoltà a r… - ItaliaViva : 'Il governo Renzi ha favorito l'evasione fiscale'. ?SBAGLIATO. ECCO PERCHÉ ?? - damorantonio : RT @con_la_J: Però che patetici i #renziani vedovi di #Renzi. Il governo #Draghi non ne azzecca una mezza virgola, ma sti #renziboys lo lod… - FataAnselmo : @elio_vito chi ha provocato la caduta del governo Conte 2 è stato Renzi. O questo ti sfugge? -