F1, Max Verstappen commenta il GP di Arabia Saudita: “Non era più correre” (Di sabato 18 dicembre 2021) Sono giorni di premiazioni per Max Verstappen. L’olandese della Red Bull ha potuto festeggiare la conquista del titolo mondiale di F1 al termine di un campionato molto difficile, vista anche la qualità del rivale sconfitto, ovvero il britannico della Mercedes Lewis Hamilton. Un percorso che ha vissuto di tanti momenti di tensione, tra cui quello del GP di Arabia Saudita nel corso del quale il duello ha assunto dei connotati rusticani. Una gara in cui tanti episodi hanno alimentato discussioni e indubbiamente quello del tamponamento di Lewis e della sanzione per Max, per via di una frenata pronunciata, ha fatto e fa ancora discutere. Intervistato da Ziggo Sport, Verstappen ripercorre quanto accaduto, mantenendo una posizione già nota e aggiungendo ulteriori particolari: “Volevo lasciarlo passare, ma lui non voleva. ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) Sono giorni di premiazioni per Max. L’olandese della Red Bull ha potuto festeggiare la conquista del titolo mondiale di F1 al termine di un campionato molto difficile, vista anche la qualità del rivale sconfitto, ovvero il britannico della Mercedes Lewis Hamilton. Un percorso che ha vissuto di tanti momenti di tensione, tra cui quello del GP dinel corso del quale il duello ha assunto dei connotati rusticani. Una gara in cui tanti episodi hanno alimentato discussioni e indubbiamente quello del tamponamento di Lewis e della sanzione per Max, per via di una frenata pronunciata, ha fatto e fa ancora discutere. Intervistato da Ziggo Sport,ripercorre quanto accaduto, mantenendo una posizione già nota e aggiungendo ulteriori particolari: “Volevo lasciarlo passare, ma lui non voleva. ...

