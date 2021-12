È stata la mano di Dio, Luisa Ranieri sulla scena di nudo: "Mio marito mi ha spinto a farlo" (Di sabato 18 dicembre 2021) Luisa Ranieri è protagonista di una scena di nudo integrale in È stata la mano di Dio, l'acclamato film di Paolo Sorrentino, ora disponibile su Netflix. Luisa Ranieri ha parlato della scena di nudo in È stata la mano di Dio, il nuovo film di Paolo Sorrentino in cui interpreta Patrizia, la zia del protagonista. L'attrice ha quindi ricordato il momento in cui ha saputo di dover girare la scena ed il supporto mostratole sin da subito da suo marito Luca Zingaretti. A tre mesi dalla vittoria del Gran premio della giuria al Festival di Venezia, e tre settimane dopo la distribuzione nelle sale, È stata la mano di Dio si ... Leggi su movieplayer (Di sabato 18 dicembre 2021)è protagonista di unadiintegrale in Èladi Dio, l'acclamato film di Paolo Sorrentino, ora disponibile su Netflix.ha parlato delladiin Èladi Dio, il nuovo film di Paolo Sorrentino in cui interpreta Patrizia, la zia del protagonista. L'attrice ha quindi ricordato il momento in cui ha saputo di dover girare laed il supporto mostratole sin da subito da suoLuca Zingaretti. A tre mesi dalla vittoria del Gran premio della giuria al Festival di Venezia, e tre settimane dopo la distribuzione nelle sale, Èladi Dio si ...

