Droga e spari con un kalashnikov | due in manette | entrambi legati al ' gorilla'

Advertising

La_Prealpina : Robecchetto: spari contro la casa, altri due arresti per droga -

Ultime Notizie dalla rete : Droga spari

Proprio il 47enne aveva poi confessato di essere l'autore deglidi kalashnikov contro l'abitazione di Robecchetto, che, a suo dire, sarebbero stati motivati da questioni di gelosia per aver ...Vecchie vicende che si intrecciano con l'ultima latitanza, i segreti del bandito sardo che fa spettacolo (e che intanto traffica in), gli inviti a presenziare come esperto nei convegni sulla ...Arrestate due persone con l'accusa di spaccio. Si tratta di due italiani di 56 e 53 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine e legati ...Milano, 18 dic. (Adnkronos) - I carabinieri di Legnano hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, emessa dal ...