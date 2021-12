Crolla gru nel cantiere di via Genova a Torino | due morti

(Di sabato 18 dicembre 2021) Una gru è caduta questa mattina in viaall’altezza del civico 107. La gru era appoggiata ad un palazzo di sei piani in fase di ristrutturazione. Al momento il bilancio è di due operaie di un secondo in gravi condizioni. Altre tre persone sono ferite. Distrutte le auto parcheggiate nelle vicinanze. Sul posto Carabinieri, polizia municipale che ha chiuso il traffico. Presente anche lo Spresal dell’Asl di. Ancora in fase di ricostruzione la dinamica. L'articolo proviene da Nuova Società.

Advertising

Tg3web : Al Porto di Trieste crolla il braccio di una gru e un operaio rimane schiacciato. È la quinta vittima del lavoro ne… - Agenzia_Italia : ??Una #gru è crollata su tre operai a #Torino #BreakingNews - Barbara68545184 : RT @MediasetTgcom24: Torino, gru crolla su un palazzo: morti due operai #torino - infoitinterno : Crolla una gru di un cantiere a Torino: un morto, altre persone coinvolte - infoitinterno : Torino, gru crolla su un palazzo in via Genova: due morti e diversi feriti -

Ultime Notizie dalla rete : Crolla gru

Unaè caduta questa mattina a Torino su un palazzo di via Genova. Un uomo - probabilmente un operaio impegnato in lavori di ristrutturazione - è morto e un altro è rimasto ferito in modo grave. I ...Tragedia stamane a Torino in via Genova dove si è schiantata a terra unautilizzata in un cantiere edile. Una persona è morta, altre 2 o 3 sono rimaste ferite. Lada cantiere si è schiantata contro un palazzo di 7 piani. Nella sciagura sono coinvolti 3 operai, rimasti incastrati sotto una parte dell'intelaiatura. E' successo all'altezza del numero 107. La ...Tragedia a Torino , con ancora morti sul lavoro . Una gru da cantiere è caduta appoggiandosi su un palazzo di sette piani in via Genova.TORINO - I Vigili del Fuoco del Comando di Torino stanno effettuando un intervento per il crollo di una gru da cantiere. La gru è appoggiata su un palazzo di 6 ...