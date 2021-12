Covid, grave una bambina di sei mesi: intubata in rianimazione. 'Polmoni compromessi' (Di sabato 18 dicembre 2021) Choc a Cosenza dove una bambina di appena 6 mesi è ricoverata all'ospedale Annunziata in gravi condizioni. Positiva al Covid - 19, è stata intubata ed è ricoverata nel reparto di neonatologia e ... Leggi su leggo (Di sabato 18 dicembre 2021) Choc a Cosenza dove unadi appena 6è ricoverata all'ospedale Annunziata in gravi condizioni. Positiva al- 19, è stataed è ricoverata nel reparto di neonatologia e ...

Advertising

rtl1025 : ?? Due dosi del #vaccino anti-Covid di #Pfizer offrono circa il 70% di protezione contro la malattia grave da varian… - pidioiscariota : #quasivianantro L'ingegnere 42enne John O'Neill con gravi danni cerebrali a causa di un ictus pochi giorni dopo il… - NCicuta : RT @mm_nurita: Parlo da guarita covid con 0 sintomi, e più facile avere un effetto avverso grave per via del vaccino che ti fai volontariam… - francang1950 : RT @leggoit: #covid, grave una #bambina di sei mesi: intubata in rianimazione. «Polmoni compromessi» - mm_nurita : Parlo da guarita covid con 0 sintomi, e più facile avere un effetto avverso grave per via del vaccino che ti fai vo… -