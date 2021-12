Covid: a New York record di 21.908 casi in 24 ore (Di sabato 18 dicembre 2021) I nuovi casi di Covid nello stato di New York nelle ultime 24 ore sono stati 21.908, un nuovo record dall'inizio della pandemia. I morti sono stati 59, mentre i ricoveri sono saliti di 70 unità a ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 dicembre 2021) I nuovidinello stato di Newnelle ultime 24 ore sono stati 21.908, un nuovodall'inizio della pandemia. I morti sono stati 59, mentre i ricoveri sono saliti di 70 unità a ...

