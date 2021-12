Coppa del mondo Snowboard Femminile, torna alla vittoria Moioli: “Mi sono liberata di un peso” (Di sabato 18 dicembre 2021) Importante successo di Michela Moioli nella Coppa del mondo di Snowboardcross Femminile. La campionessa olimpica in carica ha conquistato infatti la prima vittoria stagionale individuale a Cervinia. Dietro di lei, in un bel finale a quattro, la statunitense Faye Gulini, l’australiana Belle Brockhoff e l’altra americana Lindsey Jacobellis. Out le altre due italiane: dodicesima Caterina Carpano e quindicesima Francesca Gallina. Al momento, la classifica di Coppa dopo tre prove vede al comando Banks con 209 davanti a Moioli con 186 e Brockhoff con 180. Ecco le parole della Moioli: “Mi sono liberata di un grande peso perché avevo molta pressione sulle spalle per il fatto di correre in casa ... Leggi su sportface (Di sabato 18 dicembre 2021) Importante successo di Michelanelladeldicross. La campionessa olimpica in carica ha conquistato infatti la primastagionale individuale a Cervinia. Dietro di lei, in un bel finale a quattro, la statunitense Faye Gulini, l’australiana Belle Brockhoff e l’altra americana Lindsey Jacobellis. Out le altre due italiane: dodicesima Caterina Carpano e quindicesima Francesca Gallina. Al momento, la classifica didopo tre prove vede al comando Banks con 209 davanti acon 186 e Brockhoff con 180. Ecco le parole della: “Midi un grandeperché avevo molta pressione sulle spalle per il fatto di correre in casa ...

