Colpo di scena al Grande Fratello Vip, Un Addio che nessuno si aspettava e un ritorno in casa clamoroso (Di sabato 18 dicembre 2021) Aldo Montano ha deciso di lasciare il Grande Fratello Vip 6. Ebbene sì l'amatissimo campione di scherma ha scelto di andare via e di evitare così il prolungamento. In studio ha dato l'annuncio al pubblico e ad Alfonso Signorini. Già tutti immaginavano la reazione di Manuel Bortuzzo, che era apparso con il morale a terra per il timore di vedere il suo amico lasciare il gioco. Ed ecco che Soleil Sorge e Jessica Selassié hanno fatto ritorno in casa senza Aldo. Questa è stata per loro una chiara conferma della decisione definitiva da lui presa. Manuel e Gianmaria Antinolfi hanno iniziato a piangere. Entrambi non sono riusciti a trattenere le lacrime e ancora non avevano avuto conferma. A questo punto, Alfonso Signorini ha chiesto a Bortuzzo di recarsi in Mistery Room. Qui ha trovato Montano, il quale gli ha annunciato di ...

