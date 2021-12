Cagliari-Udinese 0-4 | Cioffi | “Ho toccato i tasti giusti e aggiunto delle idee”

(Di domenica 19 dicembre 2021) “Il mio segreto? Penso di aversommate a un’ottima base e tirato fuori ciò che questi ragazzi avevano dentro. Ho, aggiungendo un po’ di aggressività e coraggio, facendo capire che vincere aiuta a vincere e di non essere piatti”. Così Gabrieledopo il 4-0 della suasul campo del. “Non ci sono guru e incantatori di serpenti, sapevo cosa dover toccare perché l’avevo vissuto: loro hanno risposto alla grande e la strada è questa – prosegue il tecnico bianconero a Dazn – Deulofeu? Credo fortemente nel rapporto umano, il lavoro vero l’allenatore lo fa in settimana. Se non crei una cultura della fatica, la domenica ci vanno loro in campo e giocano con la mia carriera: voglio che lo facciano ma dando ...

Commenta per primo L'allenatore dell'Gabriele Cioffi ha parlato a Sky Sport per commentare la vittoria col: ' Io motivatore? Non sono un guru, ho tirato fuori quello che la squadra ha sempre avuto dentro. Per fare ...Gabriele Cioffi, allenatore dell', ha commentato la vittoria ottenuta in Serie A contro il: le sue dichiarazioni Gabriele Cioffi, allenatore dell', ha commentato la vittoria ottenuta in Serie A contro il. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. VITTORIA - "C'è ...ASCOLTA Zenga ha fatto un paragone tra il gol su punizione segnato da Deulofeu e i tiri che faceva l’ex Juve Pirlo. Le dichiarazioni Il gol su punizione segnato da Deulofeu in Cagliari Udinese ha scat ...Cagliari-Udinese 0-4, le parole del ds Stefano Capozucca: "Mazzarri è la nostra unica salvezza, manderemo via dei giocatori" ...